З якими захворюваннями помирають інфіковані Covid-19 українці

В Україні від коронавірусу найчастіше вмирають люди з серцево-судинними захворюваннями.
Так, за даними ЦГЗ, з 98 смертельних випадків від коронавірусу, 79% громадян хворіли серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, мали новоутворення.
Також у померлих були проблеми з нирками, легенями і ожиріння.
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Померлі від коронавірусу найчастіше хворіли такими хворобами:
- серцево-судинні – 74%;
- поєднані захворювання – 29%;
- цукровий діабет – 22%;
- захворювання легенів – 9%;
- новоутворення – 8%;
- захворювання нирок – 7%.
Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, як правильно дезінфікувати окуляри від коронавірусу.
Джерело: ЦГЗ