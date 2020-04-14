PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

З якими захворюваннями помирають інфіковані Covid-19 українці

В Україні від коронавірусу найчастіше вмирають люди з серцево-судинними захворюваннями.

Так, за даними ЦГЗ, з 98 смертельних випадків від коронавірусу, 79% громадян хворіли серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, мали новоутворення.

Також у померлих були проблеми з нирками, легенями і ожиріння.

Читайте: Страхування від коронавірусу: чи можливо це в Україні та ціна

Померлі від коронавірусу найчастіше хворіли такими хворобами:

  • серцево-судинні – 74%;
  • поєднані захворювання – 29%;
  • цукровий діабет – 22%;
  • захворювання легенів – 9%;
  • новоутворення – 8%;
  • захворювання нирок – 7%.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, як правильно дезінфікувати окуляри від коронавірусу.

Джерело: ЦГЗ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка