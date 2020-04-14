З якими захворюваннями помирають інфіковані Covid-19 українці

В Україні від коронавірусу найчастіше вмирають люди з серцево-судинними захворюваннями.

Так, за даними ЦГЗ, з 98 смертельних випадків від коронавірусу, 79% громадян хворіли серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, мали новоутворення.

Також у померлих були проблеми з нирками, легенями і ожиріння.

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Померлі від коронавірусу найчастіше хворіли такими хворобами:

серцево-судинні – 74%;

поєднані захворювання – 29%;

цукровий діабет – 22%;

захворювання легенів – 9%;

новоутворення – 8%;

захворювання нирок – 7%.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, як правильно дезінфікувати окуляри від коронавірусу.

Джерело: ЦГЗ