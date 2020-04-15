Carlsberg Ukraine виділяє 5,4 млн грн на боротьбу з Covid-19

Carlsberg Ukraine долучається до ініціатив відповідального бізнесу та робить все можливе, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу в країні. Компанія спрямовує 5,4 млн грн для українських лікарень: 2,4 млн грн були витрачені на купівлю захисних костюмів для лікарів, а 3 млн грн підуть на придбання трьох апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів.

Сьогодні дуже важливо вивчити потреби лікарень і розуміти першочерговість. Наразі гостро стоїть питання нестачі засобів індивідуального захисту для лікарів та апаратів ШВЛ. Через брак захисних костюмів лікарі хворіють цілими бригадами. Окрім того, вони можуть переносити інфекцію від здорових до хворих.

Щоб не втрачати час і зробити допомогу максимально ефективною, у компанії вирішили передусім забезпечити захисними костюмами лікарів. На це було виділено 2,4 млн грн. Близько 8 тис. комплектів відправлять до лікарень Києва, Львова та Запоріжжя.

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До благодійної допомоги долучився і бренд Carlsberg, який вирішив скасувати щорічний науковий проект Science Battle та виділити додатково 3 млн грн на допомогу українським лікарням, а саме на купівлю апаратів штучної вентиляції легенів та кисневих концентраторів. Вже до кінця місяця три апарати доставлять медичним закладам.

Окрім фінансової підтримки, Carlsberg Ukraine допомагає продукцією. З квітня компанія долучилась до проекту Обід для медика – разом з рестораном Il Molino доставляє обіди та Квас Тарас медикам в Олександрівську лікарню. Нині саме вона є епіцентром боротьби з Covid-19 в Україні. Також компанія розвозить Квас Тарас людям, які особливо потребують підтримки – пенсіонерам і малозабезпеченим сім’ям.

До слова, у депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус Covid-19. Про це депутат написав у себе на Facebook.