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Факти / Україна / Суспільство

Гідроксихлорохін від коронавірусу: Індія надасть Україні партію препарату

Індія ухвалила рішення безкоштовно надати Україні партію ліків, які можуть допомогти в боротьбі з коронавірусом.

В Україну ввезуть партію з 30 тис. таблеток препарату гідроксихлорохін.

На думку експертів, цей препарат має високий потенціал у боротьбі з коронавірусом.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку індійському уряду за допомогу.

– Навіть не дивлячись на заборону експорту гідроксихлорохіну за кордон, наші індійські друзі ухвалили це важливе для України рішення, – сказав Кулеба.

Надалі Міністерство охорони здоров’я розподілить ліки по країні.

Факти ICTV раніше писали про те, як медики знаходять ліки проти коронавірусу.

Джерело: МЗС

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