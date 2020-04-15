Гідроксихлорохін від коронавірусу: Індія надасть Україні партію препарату

Індія ухвалила рішення безкоштовно надати Україні партію ліків, які можуть допомогти в боротьбі з коронавірусом.

В Україну ввезуть партію з 30 тис. таблеток препарату гідроксихлорохін.

На думку експертів, цей препарат має високий потенціал у боротьбі з коронавірусом.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку індійському уряду за допомогу.

– Навіть не дивлячись на заборону експорту гідроксихлорохіну за кордон, наші індійські друзі ухвалили це важливе для України рішення, – сказав Кулеба.

Надалі Міністерство охорони здоров’я розподілить ліки по країні.

Факти ICTV раніше писали про те, як медики знаходять ліки проти коронавірусу.