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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

Станом на 9.30 15 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

108 осіб померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 392 нових випадки.

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12:13 - 15 квітня

Станом на 15 квітня у Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджених випадки Covid-19.

Зокрема, 16 позитивних результатів – це особи, які контактували з двома пенсіонерками з Вознесенського району (перші хворі на коронавірус в області).

Ще 4 позитивних результати у хворих із діагнозами пневмонія: два – у Вознесенську та по одному випадку – у Южноукраїнську та Миколаєві.

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12:06 - 15 квітня

У Кіровоградській області за добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 48 осіб, загалом – 192 випадки інфікування.

Померли від Covid-19 8 людей. Зокрема, 14 квітня померла 88-річна жінка з села Соколівське Кропивницького району.

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11:59 - 15 квітня

У Харківській області – перша смерть від Covid-19. Померла 71-річна жінка, яка перебувала з двобічною пневмонією у Валківській ЦРЛ на апараті ШВЛ.

Експрес-тест двічі показав негативний результат, і лише ПЛР-дослідження виявило коронавірус.

Загалом за останню добу в області зафіксовано 11 нових випадків (25). Сред них – 5 підтверджень підозр на коронавірус та 6 досліджених пневмоній.

Більша частина хворих з Харкова, також інфекцію виявили у мешканців Балаклійського, Валківського, Дергачівського та Харківського районів. Один з інфікованих – військовослужбовець.

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11:17 - 15 квітня

Коронавірус у ЗСУ станом на ранок 15 квітня підтвердився ще у чотирьох військовослужбовців, загалом підтверджено вже 23 випадки інфікування Covid-19 в українській армії (один летальний, одна людина одужала).

Усі хворі з різних гарнізонів – Житомирського, Одеського, Вінницького та Хмельницького.

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10:41 - 15 квітня

Україна зацікавлена у придбанні вітчизняних апаратів штучної вентиляції легенів і вже тестує обладнання кількох виробників, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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10:39 - 15 квітня

У Миколаївській області тест на коронавірус підтвердився у 14 осіб, усі випадки – у Вознесенському районі.

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09:39 - 15 квітня

Станом на 9.30 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнта одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.

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09:14 - 15 квітня

У Кременчуці Полтавської області – перша смерть від Covid-19, повідомив мер міста Віталій Малецький.

Помер 84-річний чоловік, який хворів з 3 квітня, а за допомогою до лікарів звернувся тільки 13 квітня. Його госпіталізували з пневмонією в інфекційне відділення місцевої лікарні.

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09:04 - 15 квітня

Станом на 8.00 15 квітня у Львові та області підтверджено 152 випадки інфікування коронавірусом, з них 6 летальні, ще 6 осіб одужали.

Нині у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації – 7, на апаратні ШВЛ – 3.

За оперативними даними, за добу лабораторні центри в місті провели 146 ПЛР-тестів, з яких 16 – позитивні.

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08:23 - 15 квітня

У Львівській області коронавірус підтвердився у 136 громадян, п’ять з них померли, семеро людей перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії та шість пацієнтів одужали, розповіла головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я ОДА з епідеміології Наталія Тімко.

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