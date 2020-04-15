Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

12:13 -

Станом на 15 квітня у Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджених випадки Covid-19.

Зокрема, 16 позитивних результатів – це особи, які контактували з двома пенсіонерками з Вознесенського району (перші хворі на коронавірус в області).

Ще 4 позитивних результати у хворих із діагнозами пневмонія: два – у Вознесенську та по одному випадку – у Южноукраїнську та Миколаєві.