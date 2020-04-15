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Квітень, 15 в 8:50
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 24 квітня
призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії скасували регулярні рейси
.
Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.
Станом на 9.30 15 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.
108 осіб померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 392 нових випадки.
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12:13
-
15 квітня
Станом на 15 квітня у Миколаївській області зареєстровано
22 підтверджених випадки Covid-19.
Зокрема, 16 позитивних результатів – це особи, які контактували з двома пенсіонерками з Вознесенського району (перші хворі на коронавірус в області).
Ще 4 позитивних результати у хворих із діагнозами пневмонія: два – у Вознесенську та по одному випадку – у Южноукраїнську та Миколаєві.
12:06
-
15 квітня
У Кіровоградській області за добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 48 осіб, загалом –
192 випадки інфікування.
Померли від Covid-19
8 людей. Зокрема, 14 квітня померла 88-річна жінка з села Соколівське Кропивницького району.
11:59
-
15 квітня
У Харківській області –
перша смерть від Covid-19. Померла 71-річна жінка, яка перебувала з двобічною пневмонією у Валківській ЦРЛ на апараті ШВЛ.
Експрес-тест двічі показав негативний результат, і лише ПЛР-дослідження виявило коронавірус.
Загалом за останню добу в області зафіксовано 11 нових випадків (25). Сред них – 5 підтверджень підозр на коронавірус та 6 досліджених пневмоній.
Більша частина хворих з Харкова, також інфекцію виявили у мешканців Балаклійського, Валківського, Дергачівського та Харківського районів. Один з інфікованих – військовослужбовець.
11:17
-
15 квітня
Коронавірус у ЗСУ станом на ранок 15 квітня підтвердився ще у чотирьох військовослужбовців, загалом підтверджено вже 23 випадки інфікування Covid-19 в українській армії (один летальний, одна людина одужала).
Усі хворі з різних гарнізонів – Житомирського, Одеського, Вінницького та Хмельницького.
09:14
-
15 квітня
У Кременчуці Полтавської області – перша смерть від Covid-19, повідомив мер міста Віталій Малецький.
Помер 84-річний чоловік, який хворів з 3 квітня, а за допомогою до лікарів звернувся тільки 13 квітня. Його госпіталізували з пневмонією в інфекційне відділення місцевої лікарні.
09:04
-
15 квітня
Станом на 8.00 15 квітня у Львові та області підтверджено
152 випадки інфікування коронавірусом, з них 6 летальні, ще 6 осіб одужали.
Нині у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації – 7, на апаратні ШВЛ – 3.
За оперативними даними, за добу лабораторні центри в місті провели 146 ПЛР-тестів, з яких 16 – позитивні.
08:23
-
15 квітня
У Львівській області коронавірус підтвердився у 136 громадян, п’ять з них померли, семеро людей перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії та шість пацієнтів одужали, розповіла головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я ОДА з епідеміології Наталія Тімко.
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