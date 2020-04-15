Карантин допоміг уникнути 17 тис. хворих на Covid-19 у квітні – Ляшко

Вчасно введений карантин в Україні допоміг уникнути величезної кількості хворих на коронавірус.

Якби карантинні заходи в країні ввели на тиждень пізніше, кількість хворих Covid-19 на середину квітня становила б 17 тис. осіб.

– Станом на 12 квітня ми повинні були б мати близько 17 тис. коронавірусних хворих. Так. Зараз же у нас трохи більше 3,3 тис. Від 100 до 1 тис. і від 1 тис. до 10 тис. ми йдемо повільніше, ніж інші країни, навіть наші сусіди з Європейського Союзу, – зазначив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Читайте: Ляшко розповів, що держава робить для зменшення дефіциту медичних масок

Крім того, за словами Ляшка, превентивні заходи допомогли уникнути зростання кількості хворих не тільки на коронавірус, а й на грип та грипоподібні захворювання.

– Іноді ось ці хвилі давали нам зростання захворювань у березні-на початку квітня. Зараз ми бачимо стрімке падіння, – додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, з якою кількістю хворих на коронавірус впорається українська медсистема.