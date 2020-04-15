Коронавірус у Миколаївській області підтвердився у 22 осіб

Станом на ранок 15 квітня у Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджених випадки Covid-19.

За даними ОДА, першими на коронавірус захворіли дві пенсіонерки з села Воронівка Вознесенського району. Нині вони перебувають на стаціонарному лікуванні.

Окрім того, під час епідеміологічного розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень виявлено ще 16 позитивних результатів серед осіб, які контактували з цими жінками.

Ще 4 позитивних результати у хворих із діагнозами пневмонія: два – у Вознесенську та по одному випадку – у Южноукраїнську та Миколаєві.

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За добу за медичною допомогою звернулися 5 пацієнтів з підозрою на Covid-19, чотирьох з них госпіталізовано, іншим призначено амбулаторне лікування.

Станом на 9.30 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.

Джерело: Миколаївська ОДА