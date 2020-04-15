Коронавірус у ЗСУ: захворіли ще четверо військових, загалом – 23

Коронавірус у ЗСУ станом на ранок 15 квітня підтвердився ще у чотирьох військовослужбовців, загалом підтверджено вже 23 випадки інфікування Covid-19 в українській армії (один летальний, одна людина одужала).

Зокрема, захворів військовий Житомирського гарнізону, який з 8 квітня знаходився на ізоляції, бо контактував з хворим, а 14 числа його госпіталізовано до інфекційного відділення місцевого госпіталю. Стан його здоров’я задовільний.

Позитивний тест і у військового Одеського гарнізону, який з 9 квітня перебував на лікуванні у ВМКЦ Південного регіону з діагнозом пневмонія. Його стан – середньої тяжкості.

Читайте: Коронавірус у ЗСУ: чи не підірве Covid-19 боєздатність армії

Ще двоє хворих – з Вінницького та Хмельницького гарнізонів. Стан обох –задовільний.

Нині на ізоляції (самоізоляція) перебувають 307 військових.

Станом на 9.30 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.