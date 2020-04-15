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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в Україні: лікарям виплатять три посадові оклади

Кабмін виділить регіонам кошти з державного бюджету на доплату медичним працівникам, які борються з коронавірусом.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми вже зібрали попередню інформацію з регіонів: яка кількість медичних працівників, якої суми вони потребують, – заявив Степанов.

Також він зауважив, що лікарі мають отримати три посадові оклади.

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За словами Степанова, цей механізм мають розблокувати найближчим часом, і лікарі отримають доплату.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко розповів, з якою кількістю хворих на коронавірус впорається українська медсистема.

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