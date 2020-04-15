Станом на 9.30 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.
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Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 241 випадок;
- Волинська область — 100 випадків;
- Дніпропетровська область — 74 випадки;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 130 випадків;
- Закарпатська область — 110 випадків;
- Запорізька область — 99 випадків;
- Івано-Франківська область — 356 випадків;
- Кіровоградська область — 192 випадки;
- м. Київ — 612 випадків;
- Київська область — 230 випадків;
- Львівська область — 152 випадки;
- Луганська область — 4 випадки;
- Миколаївська область — 14 випадків;
- Одеська область — 70 випадків;
- Полтавська область — 27 випадків;
- Рівненська область — 173 випадки;
- Сумська область — 77 випадків;
- Тернопільська область — 287 випадків;
- Харківська область — 25 випадків;
- Херсонська область — 41 випадок;
- Хмельницька область — 34 випадки;
- Чернівецька область — 589 випадків;
- Черкаська область — 105 випадків;
- Чернігівська область — 10 випадків.
Нагадаємо, з 12 березня в країні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.