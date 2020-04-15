Станом на 9.30 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.

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Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 241 випадок;

Волинська область — 100 випадків;

Дніпропетровська область — 74 випадки;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 130 випадків;

Закарпатська область — 110 випадків;

Запорізька область — 99 випадків;

Івано-Франківська область — 356 випадків;

Кіровоградська область — 192 випадки;

м. Київ — 612 випадків;

Київська область — 230 випадків;

Львівська область — 152 випадки;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 14 випадків;

Одеська область — 70 випадків;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 173 випадки;

Сумська область — 77 випадків;

Тернопільська область — 287 випадків;

Харківська область — 25 випадків;

Херсонська область — 41 випадок;

Хмельницька область — 34 випадки;

Чернівецька область — 589 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.

Нагадаємо, з 12 березня в країні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.