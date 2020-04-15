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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірусом в Україні заразилися 3 764 особи, 392 за добу

Станом на 9.30 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 241 випадок;
  • Волинська область — 100 випадків;
  • Дніпропетровська область — 74 випадки;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 130 випадків;
  • Закарпатська область — 110 випадків;
  • Запорізька область — 99 випадків;
  • Івано-Франківська область — 356 випадків;
  • Кіровоградська область — 192 випадки;
  • м. Київ — 612 випадків;
  • Київська область — 230 випадків;
  • Львівська область — 152 випадки;
  • Луганська область — 4 випадки;
  • Миколаївська область — 14 випадків;
  • Одеська область — 70 випадків;
  • Полтавська область — 27 випадків;
  • Рівненська область — 173 випадки;
  • Сумська область — 77 випадків;
  • Тернопільська область — 287 випадків;
  • Харківська область — 25 випадків;
  • Херсонська область — 41 випадок;
  • Хмельницька область — 34 випадки;
  • Чернівецька область — 589 випадків;
  • Черкаська область — 105 випадків;
  • Чернігівська область — 10 випадків.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, з 12 березня в країні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте  у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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