Малий бізнес зможе сплачувати 0% за кредитами – куди звертатися та умови

Щоб підтримати бізнес в умовах карантину удосконалили програму Доступні кредити 5-7-9%.

15 квітня уряд збільшив максимальну суму позики до 3 млн грн. Розширили перелік інвестиційних цілей кредитування та можливості рефінансування під 0 відсотків.

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За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігора Петрашка, зміни стосуються практичної допомоги тим мікро- та малим підприємствам, які зараз зіштовхнулися з питанням обслуговування кредитного навантаження.

Тепер мікро- і малий бізнес зможе щодо своїх існуючих кредитів звернутися в банк і держава компенсує відсоткову ставку. В такому випадку підприємство платитиме 0%.

Умовами для отримання позики є:

збереження не менше 60% фонду оплату праці та 80% чисельності персоналу у порівнянні зі станом на 1 березня 2020 року;

розмір річного доходу від господарської діяльності, що не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро;

відсутність станом на 1 березня 2020 року недіючих кредитів (NPL).

– Ця програма буде стосуватися ММП, і єдиною умовою є збереження робочих місць, – сказав Петрашко.

Детальніше про умови кредиту, та куди звертатися, дивіться тут.

Як писали Факти ICTV, на період надзвичайної ситуації Кабмін повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.