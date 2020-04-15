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Факти / Україна

На Харківщині підтвердили перший випадок смерті від Covid-19

У Харківській області від коронавірусу померла 71-річна жінка. Її госпіталізували до Валківської центральної лікарні з двобічною пневмонією.

Стан пацієнтки був важкий, медики підключили її до апарату ШВЛ. Крім того, жінка мала супутні захворювання – зокрема, кардіосклероз, гіпертонію та цукровий діабет.

Двічі експрес-тест показав негативний результат, ПЛР-дослідження виявило коронавірус.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Загалом у Харківській області зареєстровано 25 випадків Covid-19, з яких 11 – за останню добу.

Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 764 випадки Covid-19. За минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю хворих – коронавірус виявили у 392 людей.

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