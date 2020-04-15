На Харківщині після першої смерті від коронавірусу посилили заходи контролю

На Харківщині в Високопілля після першого смертельного випадку від коронавірусу запровадили додаткові заходи контролю.

За словами голови облдержадміністрації Олексія Кучера, жінка, яка померла від Covid-19, могла спілкуватися з іншими людьми незадовго до смерті. Про це він повідомив під час брифінгу.

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Також він повідомив, що наразі встановлюється коло осіб, які контактували з хворою.

– Ми знаємо, що ця бабуся була на вихідних в церкві, вона займалася продажем церковних свічок, тому кількість людей, з якими вона контактувала, може бути дуже великим, – сказав Кучер.

У Високопіллі патрулі, які перевіряють температуру. Також посилені наряди поліції. Транспорт транзитний направляється або в об’їзд, або просять проїжджати без зупинок.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі помер 42-річний ієродиякон Наум, у якого напередодні діагностували коронавірус.