У пологовому будинку міста Калуш Івано-Франківської області на коронавірус захворіли 14 медиків, медичні заклади закрили на карантин.

Коронавірусну інфекцію виявили у трьох акушерів-гінекологів, анестезіолога та 10 медсестер.

Про це повідомили під час брифінгу в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

– Роботу пологового будинку призупинили з 14 квітня до стабілізації ситуації. Вагітних та хворих з гінекологічною патологією відправлятимуть до обласного перинатального центру.

В обласному пологовому будинку розмежовані потоки хворих з підозрою чи з підтвердженим Covid-19 та здорових.

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Вагітних доставлятимуть каретами швидкої медичної допомоги.

У Калуському районі зафіксовано 58 випадків зараження на коронавірус, з них троє осіб померли. В Івано-Франківській області – 356 інфікованих, 27 осіб померли.