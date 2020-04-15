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Факти / Україна

Обмін полоненими на Донбасі узгоджений, він відбудеться до Великодня – спецпредставник ОБСЄ

Чергове двостороннє звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО відбудеться до Великодня.

Інформацію підтвердила спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

Вона підкреслила, що усі деталі обміну узгоджені.

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– Згідно з принциповою угодою, досягнутою Тристоронньої контактною групою та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей України, робоча група ТКК з гуманітарних питань погодила деталі взаємного звільнення і обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом на сході України, – йдеться у заяві Грау.

Нагадаємо, 8 квітня в Офісі президента повідомили про досягнуті домовленості щодо наступного обміну полоненими з ОРДЛО. Сторони дійшли згоди щодо дати обміну – не пізніше Великодня, тобто до 19 квітня.

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