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Факти / Україна

Одна людина померла, 6 дітей захворіли: у Києві 61 новий випадок коронавірусу

Станом на 12.00 15 квітня в Києві зафіксували 612 випадків коронавірусу. Ще одна людина померла від ускладнень Covid-19.

Упродовж минулої доби стало відомо про інфікування 61 жителя столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед хворих є 6 дітей. Захворіли також 26 жінок у віці від 26 до 65 років і 29 чоловіків від 20 до 67 років.

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Нагадаємо, станом на 9.00 в Україні зафіксовано 3 764 випадки коронавірусу, з яких 108 – летальні. 143 пацієнти повністю одужали.

Фото: Dreamstime

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