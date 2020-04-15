Перший випадок Covid-19 у Держприкордонслужбі: на Закарпатті захворів військовий

15 квітня серед військовослужбовців Державної прикордонної служби був підтверджений перший випадок інфікування коронавірусом.
Прикордонника одного з підрозділів у Закарпатській області кілька днів тому госпіталізували до центральної районної лікарні з підвищеною температурою та діагностували у нього ГРВІ.
Також військовому провели експрес-тест на коронавірус, який дав негативний результат.
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Прикордоннику також провели ПЛР-тест. Його результат підтвердив наявність у військового Covid-19.
Стан військовослужбовця задовільний, температура тіла в нормі.
На даний момент встановлюється коло всіх осіб, з ким прикордонник контактував і проведені заходи щодо самоізоляції та обсервації персоналу.
Нагадаємо, коронавірус у ЗСУ станом на ранок 15 квітня підтвердився ще у чотирьох військовослужбовців, загалом підтверджено вже 23 випадки інфікування Covid-19 в українській армії.