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Факти / Україна

Перший випадок Covid-19 у Держприкордонслужбі: на Закарпатті захворів військовий

15 квітня серед військовослужбовців Державної прикордонної служби був підтверджений перший випадок інфікування коронавірусом.

Прикордонника одного з підрозділів у Закарпатській області кілька днів тому госпіталізували до центральної районної лікарні з підвищеною температурою та діагностували у нього ГРВІ.

Також військовому провели експрес-тест на коронавірус, який дав негативний результат.

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Прикордоннику також провели ПЛР-тест. Його результат підтвердив наявність у військового Covid-19.

Стан військовослужбовця задовільний, температура тіла в нормі.

На даний момент встановлюється коло всіх осіб, з ким прикордонник контактував і проведені заходи щодо самоізоляції та обсервації персоналу.

Нагадаємо, коронавірус у ЗСУ станом на ранок 15 квітня підтвердився ще у чотирьох військовослужбовців, загалом підтверджено вже 23 випадки інфікування Covid-19 в українській армії.

Джерело: Держприкордонслужба

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