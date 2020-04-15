Політика влади щодо карантину має бути передбачуваною – Віталій Нестор

Україна має взяти за основу дорожню карту ЄС із послаблення карантину. Про це заявив Віталій Нестор, голова столичного осередку ВО Батьківщина на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив політик, 24 квітня спливає термін введеного карантину. Але від різних представників влади надходить суперечлива інформація про те, коли та як карантинні заходи будуть послаблювати. Така невизначеність є руйнівною для українського бізнесу та громадян.

– Політика влади має бути передбачуваною. Лише в такий спосіб кожен зможе спланувати, як пережити цей складний період та вийти з нього. А орієнтація на підходи Євросоюзу дозволить спілкуватися з партнерами однією мовою, не потрапити в ізоляцію, якнайшвидше відновити транспортне сполучення та економічну співпрацю, – заявив політик.

За пропозиціями Нестора, послаблення карантину має відбутися в чотири етапи. На першому етапі необхідно відновити роботу громадського транспорту та закладів освіти. Спочатку варто відкрити садочки та молодшу школу, щоб дати батькам можливість працювати.

– Другий етап передбачає повноцінне відновлення роботи бізнесу та інших установ. Третій – запуск закладів обслуговування громадян (кафе, ресторани, спорт-центри тощо). І на кінцевому етапі варто дозволити проводити масові заходи, – додав Віталій Нестор.

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Як зазначає політик, вихід з карантину треба вводити поетапно, а обмеження для вразливих категорій населення мають залишатися довше.

Підставою для початку послаблення обмежень має бути відповідність ключовим критеріям Європейського Союзу: покращення епідеміологічної ситуації, готовність системи охорони здоров’я справлятися з напливом нових хворих та ефективна система моніторингу поширення захворювання.

Окрім цього, на думку лідера київської Батьківщини, частину повноважень щодо послаблення карантину треба передати на місцевий рівень, адже ситуація в кожному регіоні має свої особливості.

Нагадаємо, уряд Грузії на 10 днів закриває на карантин великі міста країни – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі та Руставі.