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Факти / Україна / Суспільство

Пом’якшення карантину після Великодня: Ляшко зробив прогноз

Після Великодня в Україні можуть послабити карантин.

Через деякий час після свята, можливо, скасують деякі обмежувальні заходи.

– Ми будемо спостерігати за динамікою у країнах Європейського Союзу і пропонувати певні кроки пом’якшення, беручи до уваги ситуацію у нас. Але пом’якшення будуть. Нам би зараз на Великдень дотримуватися всіх умов карантину, – зазначив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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За його словами, остаточне рішення ухвалюватиметься через тиждень після Великодня.

– Подивимося, що буде через п’ять-сім днів після Великодня, коли буде найбільша кількість інфікованих, якщо люди не будуть дотримуватися карантину. А після цього будемо ухвалювати рішення, – додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко розповів, з якою кількістю хворих на коронавірус впорається українська медсистема.

Джерело: Новое время

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