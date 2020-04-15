PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Разумков скликає позачергове засідання Ради 16 квітня

Верховна Рада збереться на позачергове засідання у четвер о 13.00.

Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Читайте: Коли Верховна Рада повернеться до звичного режиму роботи

Депутати розглянуть такі законопроекти:

  • проект закону України про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект Вища освіта України) між Україною та Європейським інвестиційним банком (вiд 04.02.2020 № 01-01/114 надано 07.02.2020, подання Комітету – 12.03.2020) (реєстр. № 0034);
  • проект закону України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання) (вручено 19.09.2019) (реєстр. №1043);
  • проект закону України про внесення змін до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні (друге читання) (надано 12.03.2020) (реєстр. № 2653);
  • проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж) (надано 28.12.2019, подання Комітету – 27.02.2020) (реєстр.№2654);
  • проект закону України про оборонні закупівлі (друге читання) (надано 17.03.2020) (реєстр. № 2398-д).

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, розблокувавши його підписання.

Також нардепи внесли зміни до державного бюджету на 2020 рік.

Джерело: Верховна Рада

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка