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Факти / Україна

Стоматологічні клініки можуть приймати тільки в екстрених випадках – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали про заборону планового прийому в стоматологічних клініках на час карантину.

Стоматологічні послуги припускають близький контакт, через який пацієнт або медпрацівник можуть бути інфіковані коронавірусом.

– На період дії карантину установи охорони здоров’я повинні тимчасово припинити планові прийоми, – йдеться у повідомленні відомства.

Виняток діє лише для невідкладних випадків.

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У МОЗ також повідомили, що у Львівській області, порушуючи правила карантину, влада ухвалила рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії.

Як відомо, у Тернополі перший виявлений випадок інфікування Covid-19 було зафіксовано у стоматолога.

Джерело: МОЗ

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