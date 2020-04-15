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Факти / Україна

Суд відправив Шайтанова під варту на 60 днів

Шевченківський районний суд Києва відправив викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Валерія Шайтанова під варту на 60 днів.

До слова, Шайтанов є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій А СБ України.

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Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка Служби безпеки України затримала Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Шайтанов є агентом Федеральної Служби безпеки Росії. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо – та відеозаписи.

Джерело: СБУ

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