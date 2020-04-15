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Факти / Україна / Суспільство

У депутата Новинського позитивний тест на коронавірус

У депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус Covid-19.

Про це депутат написав у себе на Facebook.

– Сьогодні пройшов тестування. Після здання аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан в нормі, я не відчуваю жодних симптомів захворювання, температура 36,8. Комп’ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми, – каже Новинський.

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До повторного тестування Новинський проведе час у стаціонарі під наглядом лікарів.

– Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу, я маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування, – каже нардеп.

Як писали Факти ICTV, народний депутат Анна Скороход від 4 квітня перебуває в інфекційній лікарні разом зі своєю маленькою дитиною, у якої також виявили коронавірус.

Джерело: Вадим Новинський

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