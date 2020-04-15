У Хмельницькому тимчасово не працюватиме громадський транспорт та будуть зачинені кладовища.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Окрім того, будуть закриті продуктові магазини: працюватимуть лише аптеки та АЗС.

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Громадський транспорт (автобуси та тролейбуси) не їздитимуть з 17.00 суботи, 18 квітня, до 00.00 понеділка, 20 квітня.

Кладовища міста закриють для відвідувань на неділю-понеділок 19-20 квітня та суботу-неділю наступного тижня, 25-26 квітня.

– У дні святкування Великодня такі заходи необхідні, аби не допустити поширення коронавірусу, – пояснив Олександр Симчишин.

Загалом у Хмельницькому виявили 34 випадки Covid-19.

Нагадаємо, станом на 9.00 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки коронавірусу, з яких 108 – летальні. 143 пацієнти повністю одужали.