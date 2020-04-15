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Факти / Україна / Суспільство

У Миколаєві перший випадок коронавірусу – захворіла 6-річна дитина

У Миколаївській області на коронавірус захворіла шестирічна дівчинка.

Дитина потрапила до лікарні з діагнозом пневмонія 14 квітня, ПЛР-тестування підтвердило Covid-19.

– Госпіталізація дитини проходила за алгоритмом, наданим МОЗ. Дівчинка перебуває в окремому боксі. Зараз лікарі організовують переведення пацієнтки до інфекційної лікарні. Стан її здоров’я – середньої тяжкості, – повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

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За його словами, наразі визначається коло контактних осіб та проводяться всі протиепідеміологічні заходи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через поширення коронавірусу в Миколаївській області дезінфікують транспорт і вимірюють температуру місцевим жителям.

Джерело: Олександр Сєнкевич

 

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