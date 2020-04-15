Під час карантину українці можуть під’єднатися до інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ), яка об’єднує різних надавачів послуг електронної ідентифікації (наприклад, електронний підпис, MobileID, BankID, ID-картка), дистанційно.
Наказ №61, який дозволяє це зробити онлайн, затвердили у Міністерстві цифрової трансформації.
– Раніше, щоб під’єднатися до ІСЕІ, потрібно було підписати договір на папері. Це займало кілька днів. А в теперішніх умовах карантину взагалі недоцільно виходити з дому, щоб підписувати такий документ, – йдеться у повідомленні Мінцифри.
Під’єднання до ІСЕІ здійснюють власники інформаційно-телекомунікаційних систем ідентифікації, у результаті чого громадяни отримують швидку та надійну ідентифікацію особи.
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Для під’єднання потрібно:
- Ознайомитися з умовами договору, заповнити та підписати заяву приєднання за допомогою електронного підпису (форма заяви та договору – на сайті ІСЕІ). Підписати заяву КЕП можна на сайті ЦЗО, ІСЕІ або на будь-якій іншій платформі для накладення підпису на документ.
- Надіслати підписану заяву на обидва email: [email protected] та [email protected]
- Отримати необхідні інструкції від технічного адміністратора ІСЕІ щодо під’єднання.
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