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Факти / Україна / Суспільство

Як підключитися до ІСЕІ онлайн

Під час карантину українці можуть під’єднатися до інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ), яка об’єднує різних надавачів послуг електронної ідентифікації (наприклад, електронний підпис, MobileID, BankID, ID-картка), дистанційно.

Наказ №61, який дозволяє це зробити онлайн, затвердили у Міністерстві цифрової трансформації.

– Раніше, щоб під’єднатися до ІСЕІ, потрібно було підписати договір на папері. Це займало кілька днів. А в теперішніх умовах карантину взагалі недоцільно виходити з дому, щоб підписувати такий документ, – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Під’єднання до ІСЕІ здійснюють власники інформаційно-телекомунікаційних систем ідентифікації, у результаті чого громадяни отримують швидку та надійну ідентифікацію особи.

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Для під’єднання потрібно:

  • Ознайомитися з умовами договору, заповнити та підписати заяву приєднання за допомогою електронного підпису (форма заяви та договору – на сайті ІСЕІ). Підписати заяву КЕП можна на сайті ЦЗО, ІСЕІ або на будь-якій іншій платформі для накладення підпису на документ.
  • Надіслати підписану заяву на обидва email: [email protected] та [email protected]
  • Отримати необхідні інструкції від технічного адміністратора ІСЕІ щодо під’єднання.

Нагадаємо, раніше ми писали, як застрахуватися онлайн.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

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