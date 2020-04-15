Як Україна допомагає НАТО боротися з коронавірусом

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна забезпечує стратегічні повітряні перевезення для країн НАТО під час пандемії коронавірусу.

За його словами, використання найбільших у світі українських літаків Ан-124 Руслан та Ан-225 Мрія допомагає НАТО.

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– Українські літаки демонструють, як НАТО співпрацює з країною-партнером Україною, щоб здійснювати повітряні перевезення союзникам альянсу. Ці літаки вже довгий період часу є дуже важливими для перевезення медичного обладнання з Китаю навколо світу в країни-члени НАТО в Європі. Тобто так, ми працюємо з Україною та вітаємо тісну співпрацю з Україною, – зазначив Столтенберг.

Раніше Факти ICTV писали, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО погодили новий пакет підтримки для України і Грузії.