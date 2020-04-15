Крок 1. Обираємо страхову компанію
На першому етапі важливо вибрати надійну страхову компанію. Єдиного рейтингу в Україні немає. Ваш вибір повинен ґрунтуватися на фінансових показниках компанії, реальних відгуках клієнтів, а також на порівнянні умов того чи іншого виду страхування (автострахування, медичне, Зелена карта, страхування нерухомості тощо).
Можна знайти рейтинги компаній-лідерів у розрізі видів страхування. В одній організації діють кращі умови для медичного страхування, а в іншій – для автострахування. Рекомендуємо також звертати увагу на компанії-лідери зі страхових виплат.
Крок 2. Вивчаємо умови страхування
Обов’язково потрібно дізнатися докладну інформацію щодо обраного виду онлайн-страхування, насамперед вартість і документи для оформлення. Особливу увагу потрібно приділити розділу Страхові випадки – ви повинні точно знати, коли компанія сплатить компенсацію, а коли – відмовить.
Крок 3. Готуємо необхідні документи
Залежно від виду страхування, компанії дають запит на різну інформацію.
Для автоцивілки й Зеленої карти потрібно вказати категорію автотранспорту (марку, модель), державний номерний знак авто, ПІБ власника, адресу проживання, паспортні дані (серію, номер, де й ким виданий), ідентифікаційний номер власника.
Для тревел-страховки попросять вказати країну або територію (наприклад, Шенгенська зона), до якої буде подорожувати страхувальник, дати поїздки, час перебування за кордоном, страхову суму (наприклад, €30 тис. або $30 тис.).
Під час страхування здоров’я онлайн потрібно обрати послуги, які покриватиме страховка. Один поліс покриває тільки травматичні ушкодження, а інший – лікування тяжких захворювань й перебування в стаціонарі.
Чим більше медичних послуг покриває поліс, тим він дорожчий. Під час оформлення медичної страховки попросять вказати особові дані (ПІБ, паспортні дані, ІПН, відомості про стан здоров’я тощо).
Крок 4. Заповнюємо анкету
Далі потрібно подати заявку на онлайн-страхування. Заповнення анкети займає всього кілька хвилин. Уважно оберіть умови поліса і вкажіть особові та контактні дані. Коли електронна форма буде заповнена, надішліть її на розгляд до страхової компанії.
Не всі поліси можна оформити онлайн. Тож для страхування життя і здоров’я, нерухомості й Каско зазвичай потрібно звертатися до офісу страхової компанії. Проте ви можете в режимі онлайн записатися на прийом до фахівця й дізнатися детальну інформацію (скільки коштує послуга, які документи надавати).
Просто вкажіть на сайті ваше ім’я, телефон, електронну адресу, і з вами зв’яжеться працівник страхової компанії для обговорення деталей.
Крок 5. Сплачуємо послуги страхування й отримуємо поліс
Фінальний крок – це оплата послуг страхування онлайн. Після перерахування коштів компанія оформить поліс протягом декількох робочих днів. Ви зможете отримати його разом із кур’єром, поштою або самостійно забрати в офісі страхової організації.