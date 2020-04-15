На першому етапі важливо вибрати надійну страхову компанію. Єдиного рейтингу в Україні немає. Ваш вибір повинен ґрунтуватися на фінансових показниках компанії, реальних відгуках клієнтів, а також на порівнянні умов того чи іншого виду страхування (автострахування, медичне, Зелена карта, страхування нерухомості тощо).

Можна знайти рейтинги компаній-лідерів у розрізі видів страхування. В одній організації діють кращі умови для медичного страхування, а в іншій – для автострахування. Рекомендуємо також звертати увагу на компанії-лідери зі страхових виплат.