Єнін курируватиме справи MH17 і катастрофи літака МАУ – Кулеба

Заступник голови МЗС України Євген Єнін курируватиме справи, які стосуються катастроф рейсів MH17 над Донбасом і PS752 над Тегераном.

Також Єнін буде відповідальним за азіатський напрям зовнішньої політики.

Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військові назвали катастрофу “людською помилкою”.

14 лютого міністр закордонних справ Ірану заявив, що Іран не має наміру віддавати чорні скриньки зі збитого літака МАУ, але й не розшифровуватиме їхні дані без участі зацікавлених сторін.