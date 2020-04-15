Національний банк України на 15 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,08 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро піднявся в ціні на 17 копійок, зупинившись на рівні 29,7.

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Курс валют в Україні від НБУ на 15.04:

1 долар США – 27,08 грн;

1 євро – 29,7 грн;

1 польський злотий – 6,47 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін у оновленому держбюджеті погіршив макропрогноз на 2020 рік. Зокрема, курс гривні до долара коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.