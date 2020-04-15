Звільнення утримуваних осіб очікується до вихідних і в двох локаціях – Резніков

Українська сторона очікує і робить все для проведення чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО в два найближчих робочих дня перед Великодніми святами.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков.

– У нас є сьогодні більш чітка впевненість, що це станеться до Великодня, протягом двох наступних робочих днів – четверга і п’ятниці. Ми дуємо на воду, і сподіваємося, що він відбудеться до Великодніх свят, в ці робочі дні. Ми намагаємося максимально прискоритися, зробити те, що залежить від нас, і будемо готові, – повідомив він.

Резніков зазначив, що підстави для стриманого оптимізму дає заява спецпредставника голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау про те, що всі сторони цього процесу дали підтвердження, що основні базові моменти, про які домовилися на останньому засіданні ТКГ, були досягнуті.

– Передова група працює там вже два дні, зокрема, мій заступник. Він особисто перевірив місця обсервації, куди наших громадян повезуть після обміну на 14 днів. Там вони будуть забезпечені доглядом, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв’язку для спілкування з рідними і близькими хоча б за допомогою відеозв’язку, – розповів він.

За його словами, швидше за все, обмін утримуваними особами відбудеться в двох місцях, оскільки навіть між двома непідконтрольними сьогодні української влади тимчасово окупованими територіями Луганській і Донецькій області також є внутрішня межа через пандемію коронавірусу.

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Також, за словами Рєзнікова, українська сторона забирає під час чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб всіх тих громадян, кого може забрати зараз.

– Формула “всіх на всіх” – це принципова політична домовленість лідерів в режимі Нормандського формату, яка прозвучала в грудні 2019 року в Парижі. Однак, безумовно, не стояло питання так, що всіх на всіх в один момент. Тому ми повинні і змушені миритися з тим, що ось скільки ми можемо забрати в один момент – стільки і забираємо.

Резніков зазначив, що чергове взаємне звільнення утримуваних осіб є одним з етапів процесу “всіх на всіх”.

Нагадаємо, 8 квітня за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке пройшло у режимі відеоконференції, вдалося досягнути принципових домовленостей щодо списків для звільнення утримуваних осіб. Сторони також дійшли згоди щодо дати обміну – не пізніше Великодня, тобто до 19 квітня.