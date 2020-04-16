Батько-одинак та власниця квіткового магазину: кого повернуть з полону

Почалося нове звільнення утримуваних осіб. Україна повертає 9 своїх громадян, які перебувають в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Факти ICTV підготували коротку інформацію про те, кого Україна поверне з полону “ДНР”.

Олена Федорук

Жінка тримала в рідному місті квітковий магазин. Зараз за її життя борються дві дочки. Вони дізналися від тих, кого вже звільнили з полону, що їх мати примушують до обов’язкової роботі в місцевому швейному цеху. У ОРДЛО її незаконно засудили на 11 років в’язниці.

Олена Пех

Наукова співробітниця з Горлівки. Відразу після незаконного арешту її посадили в одиночну камеру. За словами інших полонених, Олену утримують в камері разом з її дочкою.

Віталій Чміль

Боєць тридцять шостої окремої бригади морської піхоти потрапив в полон під час виконання бойового завдання в травні 2018 року. За словами мами військового, угруповання “ДНР” незаконно засудив її сина до 17 років ув’язнення.

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Станіслав Боранов

Останній раз з родичами Станіслав розмовляв 31 серпня 2017: тоді сказав мамі, що збирається на роботу до Києва, а потім зник. Колишній полонений Валерій Соколов повідомив їй, що знає Станіслава.

Валерій Матюшенко

Його схопили прямо посеред міста в липні 2017 року. Після тортур “ДНР” незаконно засудив Матюшенко до 10 років ув’язнення. Зараз він тяжко хворий і перебуває в 32-й колонії в Макіївці.

Юрій Гордійчук

Батько-одинак. Він виховує 11-річного сина. Гордійчук разом з п’ятьма військовими потрапив в полон угруповання “ДНР” в травні 2019 року. Їх авто заїхало на блокпост противника під час виконання бойового завдання.

Євген Ставцев

34-річного чоловіка вдома чекають батьки – батько-пенсіонер і мама, яка має інвалідність. Євген в полоні він з 4 жовтня 2017 року. Бойовики незаконно засудили донеччанина на 14 років.

До речі, перший обмін за каденції президента Володимира Зеленського відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців. Другий етап обміну відбувся в грудні – тоді повернулися 76 громадян.