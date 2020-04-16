Чорновол відправили під цілодобовий домашній арешт

Печерський районний суд відправив екс-депутата Верховної ради Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

Також екс-депутату заборонили спілкуватися зі свідками і зобов’язали здати паспорти.

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Адвокат Чорновол заявила, що захист подаватиме апеляцію.

Засідання було закритим, але велося в режимі онлайн.

Нагадаємо, Тетяну Чорновол вважають причетною до підпалу офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року. В результаті пожежі від отруєння чадним газом загинув 66-річний системний адміністратор Володимир Захаров.