Чорновол відправили під цілодобовий домашній арешт

Печерський районний суд відправив екс-депутата Верховної ради Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт.
Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.
Також екс-депутату заборонили спілкуватися зі свідками і зобов’язали здати паспорти.
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Адвокат Чорновол заявила, що захист подаватиме апеляцію.
Засідання було закритим, але велося в режимі онлайн.
Нагадаємо, Тетяну Чорновол вважають причетною до підпалу офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року. В результаті пожежі від отруєння чадним газом загинув 66-річний системний адміністратор Володимир Захаров.