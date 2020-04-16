PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Чорновол відправили під цілодобовий домашній арешт

Печерський районний суд відправив екс-депутата Верховної ради Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

Також екс-депутату заборонили спілкуватися зі свідками і зобов’язали здати паспорти.

Читайте: Неадекватно і ганебно: Аваков про відкриття справи проти Чорновол

Адвокат Чорновол заявила, що захист подаватиме апеляцію.

Засідання було закритим, але велося в режимі онлайн.

Нагадаємо, Тетяну Чорновол вважають причетною до підпалу офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року. В результаті пожежі від отруєння чадним газом загинув 66-річний системний адміністратор Володимир Захаров.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка