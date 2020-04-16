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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар продовжує зростати – курс валют на 16 квітня

Національний банк України на 16 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,22 грн за долар, що на 14 копійок вище порівняно до попереднього банківськького дня.

Євро трохи здешевшав – 29,6 грн.

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Курс валют в Україні від НБУ на 16.04:

  • 1 долар США – 27,22 грн;
  • 1 євро — 29,6 грн;
  • 1 польський злотий – 6,52 грн;

Раніше Кабмін представив оновлений держбюджет на 2020 рік з погіршеним макропрогнозом. Курс гривні до долара коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.

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