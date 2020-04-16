Національний банк України на 16 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,22 грн за долар, що на 14 копійок вище порівняно до попереднього банківськького дня.

Євро трохи здешевшав – 29,6 грн.

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Курс валют в Україні від НБУ на 16.04:

1 долар США – 27,22 грн;

1 євро — 29,6 грн;

1 польський злотий – 6,52 грн;

Раніше Кабмін представив оновлений держбюджет на 2020 рік з погіршеним макропрогнозом. Курс гривні до долара коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.