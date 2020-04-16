Долар у обмінниках Києва тримається на позначці 27,3 грн

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва на 16 квітня після вчорашнього зростання залишається на рівні 27,3 грн.

Вартість євро порівняно з попереднім днем знизилася на 5 копійок – до 29,95 грн.

Продати валюту в середньому можна за курсом:

27,1 грн за долар;

29,25 грн за євро.

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Як писали Факти ICTV, економіка України краще готова до кризи, ніж було 10 років тому. Про це заявив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб.

Під час кризи 2009 року ВВП України знизився на 15%, тоді як Польща показала позитивну динаміку зростання, а країни єврозони – падіння на 3%.

Джерело: finance.ua