Фонд Вадима Новинського спрямував на боротьбу з Covid-19 понад 80 млн грн

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці та група Смарт-Холдинг у рамках боротьби з епідемією коронавірусу в Україні виділили на закупівлю медичного обладнання, індивідуальних засобів захисту медиків і підтримку літніх людей в умовах карантину понад 80 млн грн. Про це повідомила прес-служба фонду.

Фонд одним з перших відгукнувся на заклик антикризового штабу при президентові України надати допомогу в боротьбі з поширенням інфекції. 40,6 млн грн виділено на закупівлю найбільшої партії високоточних ПЛР-тестів DialPlexQ™ ️в Південній Кореї. 100 тис. тестів спільно з Українською православною церквою (УПЦ) направили до всіх обласних інфекційних лабораторій України, зокрема які функціонують при військових шпиталях.

Також на 7,6 млн грн фонд придбав 1 млн масок для парафій УПЦ, медустанов і промислових підприємств всієї країни.

– Понад 10 млн грн було надано на закупівлю 10 високоефективних апаратів штучної вентиляції легенів та 10 інфекційних боксів для транспортування хворих. Ще 4,3 млн грн були витрачені на придбання трьох високоточних діагностичних ПЛР-лабораторій iPonatic та реагентів до них. Вони призначені для оперативного виявлення Covid-19 та інших інфекційних захворювань. Все перераховане обладнання вже передано в клініки та використовується для порятунку життів українських громадян. Також фонд закупив і передав клінікам Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей понад 100 тис. одиниць засобів індивідуального захисту (ЗІЗ – костюми біозахисту, респіратори, окуляри, рукавички) для медиків, які знаходяться на передовій боротьби з інфекцією, – повідомляє прес-служба.

Крім того, представництво Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед, одна з флагманських компаній нафтогазовидобувного бізнесу Смарт-Холдингу, перерахувала 1,15 млн грн Лохвицькій районній лікарні (Полтавська область) для підготовки до боротьби з епідемією Covid-19. Кошти будуть спрямовані на придбання апарату штучної вентиляції легенів та іншого медичного обладнання.

Не залишилася без підтримки мобільна бригада українських медиків, яка полетіла в Італію на допомогу італійським колегам. Десяти лікарям, які відправлені за лінією Міністерства охорони здоров’я України, виділена персональна грошова стипендія для полегшення їхнього побуту за кордоном.

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Усвідомлюючи рівень ризику, який несе недуга для людей похилого віку, фонд спільно з бізнесами присутності Смарт-Холдингу організували адресну доставку 8,4 тис. продуктових наборів для ветеранів Другої світової війни, праці та інших незахищених категорій населення. Акція проходила у Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Києві та області.

Засновник фонду народний депутат Вадим Новинський впевнений, що об’єднання зусиль держави, бізнесу та суспільства дозволить перемогти епідемію і максимально мінімізувати її наслідки для економіки країни.

– Зустрівшись з представниками регіонального бізнесу, я всіх закликав допомогти країні, хто чим може – хто більше, хто менше. Знаєте, як вдова поклала свої дві лепти до скарбниці Єрусалимського храму, а Господь сказав учням, що вона пожертвувала більше всіх, навіть найбагатших, тому що віддала все, що у неї було. У цьому й повинна проявлятися наша соборність – кожен повинен відчувати свою причетність до подій і допомагати. Зараз настав такий час, коли усі себе проявлять, і ми будемо бачити, хто друг, а хто ворог, хто помічник, а хто шкідник, – зазначив Вадим Новинський.

Найближчим часом очікується доставка ще 10 високоефективних апаратів ШВЛ з Китайської Народної Республіки. Закупівля медичного обладнання та ЗІЗ для медиків буде продовжена.

До слова, група Метінвест вирішила відмовитися від податкових канікул, передбачених законом №3220 про внесення змін до Податкового кодексу України для підтримки бізнесу в період дії карантинних заходів проти коронавірусу.