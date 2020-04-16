Генерал Шайтанов планував замах на Авакова – Геращенко

Затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

– Я сьогодні вранці говорив із міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки та її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов, окрім замаху на Адама Осмаєва, працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ, – повідомив він в ефірі телеканалу Украина 24.

Водночас Геращенко додав, що це був би вже не перший замах на Авакова.

– Я дякую співробітникам СБУ за ефективну роботу і затримання небезпечного державного злочинця та шпигуна, – додав він.

Генерал Шайтанов контактував із співробітниками ФСБ, виїжджав для цього в закордонні відрядження, але європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами.

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Після цього, за словами заступника міністра внутрішніх справ, Шайтанова було взято в глибоку розробку та виведено на чисту воду.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка Служби безпеки України затримала Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Шайтанов є агентом Федеральної Служби безпеки Росії. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо – та відеозаписи.