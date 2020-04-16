Гройсман пропонує ухвалити програму відстрочки податків для бізнесу

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує ухвалити програму гнучкої відстрочки податкових платежів.

Вона передбачає запровадження на 12 місяців щоквартального графіку виплат нарахованих платежів на рівні 25%-50%-75%-100% і погашення залишку платежів у наступні 12 місяців.

На думку політика, це дозволить не тільки підтримати підприємства та зберегти робочі місця, а й відновити економічні процеси в країні після жорсткого карантину.

– Зараз у підприємств виникає проблема сплати податків. Моя пропозиція – зробити програму 12\12. Перший рік – після карантину – дати можливість сплачувати податки щоквартально на рівні 25% від податків, які мають сплачувати, а далі – 50%, 75% і 100%. Це дасть можливість знизити податкове навантаження. А наступні 12 місяців – повертати решту рівними частинами. Це підтримка для підприємств, щоб вони змогли зберегти зайнятість. Зупинене підприємство буде коштувати в рази дорожче.

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Володимир Гройсман наголосив, що саме таке рішення – крок, який потрібен українцям. Йдеться про нульові кредити для підтримки бізнесу в разі збереження зайнятості, запровадження виплат на рівні мінімальної зарплати для тих, хто втратив роботу, а також додаткову доплату на рівні 22% (рівні ЄСВ) для працівників магазинів, аптек, заправок.

Крім того, він назвав джерела коштів, які можуть забезпечити виплати і підтримати фінансову систему країни.

– Міжнародний валютний фонд – раз, Світовий банк – два, ЄС – три. Ми асоційований член ЄС, але інструменти співпраці (з ЄС) використовуються сьогодні неефективно, – додав Володимир Гройсман.

Раніше Володимир Гройсман заявив, що підтримка громадян та збалансований бюджет можливі лише за допомоги МВФ.