Іонинський монастир можуть закрити на карантин – Кличко

Іонинський монастир можуть закрити на карантин, бо там виявили хворих на коронавірус, заявив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
– Є випадки захворювань в Іонинському монастирі. Там сьогодні працюють лікарі, і ми розглядаємо питання щодо закриття його на карантин, – сказав він, проте кількість хворих не уточнив.
За його словами, у Києво-Печерській лаврі тривають протиепідемічні заходи.
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– Усіх оглядають, за необхідності госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки і відправили в лабораторію. Результати будуть сьогодні, – наголосив Кличко.
Станом на 16 квітня у Києві зафіксували 644 випадки коронавірусу, 32 – за добу, одна людина померла.
Загалом одужали 12 осіб та стільки ж померли.
В Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.