Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

11:04 -

У Дніпропетровській області до 82 осіб зросла кількість хворих на коронавірус, повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Він додав також, що ще 36 жителів області зараз очікують на результати лабораторних досліджень на коронавірус.

Крім того, від Covid-19 вже одужали 8 осіб у регіоні.