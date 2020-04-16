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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

Станом на 9.30 16 квітня в Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.

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11:10 - 16 квітня

МОЗ сформував запас лікарських засобів, які можуть бути застосовані для лікування Covid-19, повідомив міністр Максим Степанов.

За його словами, відомство також вивчає можливість забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з орфанними захворюваннями і дітей з епілепсією.

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11:04 - 16 квітня

У Дніпропетровській області до 82 осіб зросла кількість хворих на коронавірус, повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Він додав також, що ще 36 жителів області зараз очікують на результати лабораторних досліджень на коронавірус.

Крім того, від Covid-19 вже одужали 8 осіб у регіоні.

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10:46 - 16 квітня

В Україні Covid-19 захворіли 788 медпрацівників, із них 126 – у Чернівецькій області.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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09:53 - 16 квітня

Станом на 9.30 16 квітня в Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.

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07:57 - 16 квітня

Станом на 22.00 середи, 15 квітня, у Житомирській області кількість інфікованих коронавірусом зросла до 162, найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Коростені, повідомив голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко.

– У Житомирській області зросла кількість хворих коронавірусом – 28 осіб, загальна кількість заражень – 162. Найбільше в Коростені – 53 людини, – написав він на своїй сторінці у Facebook в середу ввечері.

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23:47 - 15 квітня

Станом на вечір 15 квітня на Рівненщині підтверджено 20 нових випадків захворювання Covid-19.

Нові випадки Covid-19 на Рівненщині:

– 11 мешканців Рівного;

– 4 з Рівненського району (села: Обарів, Гориньград, Колоденка, смт Квасилів);

– 1 з міста Здолбунів;

– 3 з міста Сарни;

– 1 з Гощанського району (село Дорогобуж).

Вік хворих від 17 до 74 років.

Таким чином, на Рівненщині зареєстровано 204 випадки захворювання на Covid-19.

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22:32 - 15 квітня

У Миколаївській області зареєстровано групове захворювання коронавірусом у Вознесенському районі, кількість випадків Covid-19 в регіоні зросла до 22 осіб.

Протягом дня за медичною допомогою звернулися 19 пацієнтів з підозрою на коронавірус, з них три людини госпіталізовані в Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб, два пацієнти отримують стаціонарне лікування в інших інфекційних стаціонарах області і 14 особам призначено амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції

У вірусологічній лабораторії проведено дослідження методом ПЛР від 177 контактних осіб із хворим на коронавірус, з них 16 з позитивним результатом.

Згідно з даними МОЗ України, на ранок середи, 15 квітня в Миколаївській області було 14 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

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18:04 - 15 квітня

У пологовому будинку міста Калуш Івано-Франківської області на коронавірус захворіли 14 медиків, медичні заклади закрили на карантин.

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17:43 - 15 квітня

Голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник назвав режим карантину  під час свят екстремальним.

Чиновник закликав громадян протриматися наступні тижні та відсвяткувати Великдень вдома.

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16:53 - 15 квітня

На Дніпропетровщині помер 65-річний чоловік із Дніпра, у якого було лабораторно підтверджено коронавірусну хворобу.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

– У пацієнта розпочався тромбоз лівої кінцівки. Ускладнення розвивалося стрімко. Його прооперували. Нажаль, врятувати чоловіка не вдалося, – зазначив Сердюк.

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