Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 16 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 32 особи.
Загалом у столиці 644 підтверджених випадків захворювання.
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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +4
- Шевченкiвський +3
- Солом’янський +1
- Дніпровський +8
- Святошинський +2
- Деснянський +1
- Подільський +0
- Голосіївський +2
- Оболонський +2
- Дарницький +9
Нагадаємо, станом на 16 квітня в Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування Covid-19.
Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.