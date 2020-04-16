Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 16 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 32 особи.

Загалом у столиці 644 підтверджених випадків захворювання.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +4

Шевченкiвський +3

Солом’янський +1

Дніпровський +8

Святошинський +2

Деснянський +1

Подільський +0

Голосіївський +2

Оболонський +2

Дарницький +9

Нагадаємо, станом на 16 квітня в Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування Covid-19.

Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.