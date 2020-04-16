Станом на 12.00 16 квітня у Києві зафіксували 644 випадки коронавірусу. Одужали 12 осіб та стільки ж померли.

Сред них: 11 жінок віком від 29 до 80 років, 20 чоловіків – від 19 до 60 років та дворічна дівчинка.

Зокрема, за минулу добу захворіло ще 32 киян, один летальний випадок, заявив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

– До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів. А в Києво-Печерській лаврі тривають протиепідемічні заходи, – розповів він.

Кличко доповів також про ситуацію у лікарні №6, де на коронавірус захворіли 15 медиків. Нині більшість з них на самоізоляції.

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Станом на 16 квітня в Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.