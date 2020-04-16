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Факти / Україна / Суспільство

Київське Медмістечко працює, лікарів з Covid-19 відправили на самоізоляцію

Київська міська клінічна лікарня №6 (Медмістечко), про закриття якої через спалах коронавірусу серед медиків повідомлялося раніше, працює. Співробітників з вірусом відправили на самоізоляцію.

– Лікарня №6 не зачинена. Там захворіло 15 медиків. Вони знаходяться на ізоляції, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами Кличка, наразі медзаклад продовжує лікувати пацієнтів, яких госпіталізували раніше в
ургентному порядку, зокрема, і з пневмоніями.

Як повідомлялося раніше, хворі на коронавірус перебувають в інфекційному відділенні.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки втратила столиця через введення карантинних заходів.

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