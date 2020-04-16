Міністерство освіти і науки рекомендує не проводити цього року останні дзвінки і випускні вечори через пандемію коронавірусу.

Відповідні листи відомство вже відправило керівникам департаментів освіти обласних держадміністрацій і КМДА.

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– З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби в 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, зокрема останні дзвінки і випускні вечори, – зазначили у Міносвіти.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, якщо після карантину учні у травні зможуть повернутися за парти, то цього ж місяця відбудеться пробне ЗНО, а основна сесія ЗНО 2020 розпочнеться орієнтовно після 20 чисел червня.