Сайт, де розповідають щодо дії лікарських засобів на коронавірус Сovid-19, запустили в Україні.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я України.

Проект covid19.dec.gov.ua систематизує дані про лікарські засоби різних країн світу.

– Наші експерти оперативно збирають і аналізують ті дані, які зібрані з реальної лікарської практики різних країн, наукових статей, рекомендацій органів охорони здоров’я, проміжних висновків досліджень, – сказала директор Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко.

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Сайт має п’ять розділів: антисептики, жарознижувальні препарати, противірусні засоби, ліки, що впливають на імунну відповідь, та ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань у разі коронавірусу.

Як писали Факти ICTV, в Україні на Covid-19 захворіли 788 медпрацівників, із них 126 – у Чернівецькій області.

Джерело: ДП “Державний експертний центр МОЗ України”