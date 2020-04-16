На Івано-Франківщині у трьох священиків підтвердили коронавірус

В Івано-Франківській області у трьох священиків підтвердили Covid-19.

Про це повідомив в.о. голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів.

За його словами, в області з підозрою на коронавірус до лікарів звернулося вісім священиків.

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– Шестеро священиків проходять лікування в медустановах, а двоє перебувають на самоізоляції вдома, – сказав він.

Нагадаємо, станом на 9.30 16 квітня в Івано-Франківській області зафіксовано 401 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.