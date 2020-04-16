В Одеській області лабораторно підтвердили 20 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций у Facebook.

За його словами, 16 квітня обласний лабораторний центр підтвердив 20 нових випадків зараження на коронавірус. Двох хворих було виявлено безпосередньо в Одесі.

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Куций наголосив, що за тиждень кількість підтверджених випадків коронавірусу в області збільшилася вдвічі.

– Вірус поширюється далі. Але пік, за даними Міністерства охорони здоров’я України, буде у наступні два тижні, – додав він.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Україні виявили 4 161 хворого на коронавірус. За добу кількість нових випадків збільшилась на 397 осіб.