PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Одещині виявили ще 20 випадків коронавірусу

В Одеській області лабораторно підтвердили 20 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций у Facebook.

За його словами, 16 квітня обласний лабораторний центр підтвердив 20 нових випадків зараження на коронавірус. Двох хворих було виявлено безпосередньо в Одесі.

Читайте: На Одещині підтвердили перший випадок смерті від коронавірусу

Куций наголосив, що за тиждень кількість підтверджених випадків коронавірусу в області збільшилася вдвічі.

– Вірус поширюється далі. Але пік, за даними Міністерства охорони здоров’я України, буде у наступні два тижні, – додав він.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Україні виявили 4 161 хворого на коронавірус. За добу кількість нових випадків збільшилась на 397 осіб.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка