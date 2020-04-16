На пункті пропуску Ягодин на Covid-19 тестуватимуть усіх, хто в’їжджає в Україну

З 16 квітня експрес-тести на виявлення коронавірусу робитимуть усім, хто перетинатиме кордон України через пропускний пункт Ягодин.

Таке рішення ухвалили під час засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У прикордонній зоні пропускного пункту Ягодин у спеціально відведеному для цього приміщенні встановлять спецобладнання, яке протягом кількох хвилин зможе робити аналіз до 10 зразків крові одночасно.

Читайте: На Великдень не очікується напливу українців з-за кордону-ДПСУ

Якщо експрес-тест на Covid-19 виявиться позитивним, таку людину відправлятимуть на примусову обсервацію в обов’язковому порядку. Якщо результат буде негативний – запропонують підписати добровільну угоду на обсервацію

Громадяни України, які в’їхали на територію держави, зможуть повернутися за кордон лише після 14 днів обов’язкової самоізоляції.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив порядок обсервації громадян, які повертаються в Україну.