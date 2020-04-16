Настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло заразився коронавірусом

У настоятеля Києво-Печерської лаври владики Павла підтвердився діагноз коронавірусу.

– У Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря, – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що за тиждень у Києво-Печерській лаврі померли двоє ченців.

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Після цього влада Києва ухвалила рішення закрити лавру на карантин.

Нагадаємо, 6 квітня владика Павло пішов на самоізоляцію після того, як здав тести на коронавірус Covid-19.