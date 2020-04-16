Не хочуть під вплив РФ: четверо людей відмовилися повертатися в ОРДЛО

Четверо осіб зі списку на обмін в під час процесу взаємного звільнення відмовились повертатись в ОРДЛО і залишились на підконтрольній території України.

– Досить неочікуваною для нас новиною стало те, що під час обміну сьогодні чотири особи, які були у списку на переміщення на тимчасово окуповані території, відмовилися залишати підконтрольну територію України, – розповів віце-прем`єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Він додав, що люди, які відмовились їхати в ОРДЛО, аргументували свою позицію тим, що вони не хочуть бути на території, яка знаходиться сьогодні під суттєвим впливом РФ.

Нагадаємо, вранці 16 квітня вранці проходив черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб. Загалом сьогодні Україна повернула 20 своїх громадян.