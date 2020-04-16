В Україні запрацювала платформа Допомога поруч для надання адресної допомоги вразливим верствам населення в період карантину.

Ініціатором її створення стало Міністерство соціальної політики.

Українці зможуть звертатися на гарячі телефонні лінії та залишати списки необхідних продуктів харчування, засобів особистої гігієни, побутової хімії, транспортних послуг для доставки товарів.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

– Ця інформаційна платформа покликана допомогти тим, кому потрібна турбота. Кожен може зробити заявку про те, кому потрібна допомога. І всі небайдужі: бізнес, волонтери, благодійники, громадські організації, уряд, місцева влада, всі разом будемо допомагати людям, – йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Допомога та соціальні послуги надаватимуться одиноким громадянам похилого віку, сім’ям, де проживають люди з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми до 14 років та іншим соціально вразливим верствам населення.

Перейти на платформу Допомога поруч можна за посиланням.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомляли, що українці отримуватимуть пільги та субсидії, незважаючи на поточну заборгованість за комуналку під час карантину.